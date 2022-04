Natur und Tiere in der Landeshauptstadt

Das Schloss Lustbühel und die dazugehörigen Tiere bestechen mit Naturfeeling mitten in der steirischen Landeshauptstadt. In einer gemütlichen Runde zwischen den Koppeln hindurch können die Kleinsten, Pferde, Ziegen und Co. bestaunen. Wer seinen Spaziergang etwas verlängern möchte, kann über einen Trampelpfad weiter zur Sternwarte spazieren.