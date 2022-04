Neun Jahre und fünf Monate lang hatte der niederösterreichische Offizier Franz Reißner in der Grazer Belgierkaserne die Streitkräfte des Österreichischen Bundesheeres kommandiert. Am Donnerstag, einen Tag nach seinem 65. Geburtstag, wurde der Generalmajor ebendort feierlich verabschiedet. Reißner geht nach 45 Dienstjahren in den Ruhestand.