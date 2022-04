17.514 Euro: Diese Summe konnten die Grazer Ursulinen am Mittwoch an "Steiermark hilft" und "Inner Wheel Graz Uhrturm" überreichen. Gesammlelt haben die Schülerinnen und Schülern gemeinsamit mit der Lehrerschaft diesen Betrag mit einem Charitylauf "Run4Ukraine" am 8. April.