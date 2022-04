Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch könnte ein Steirer oder eine Steirerin die richtigen sechs aus 45 knacken und damit den zweiten Siebenfach-Jackpot der Geschichte lösen. Damit würden ganze 10 Millionen Euro in die Steiermark wandern. Keine Wunder also, dass manch einer sein Glück versuchen möchte.