Der Trend nach unten hält an: Am Montag wurden in der Steiermark nur noch 287 Neuinfektionen mit Covid-19 gemeldet, um 40 weniger als am Montag der Vorwoche (Ostermontag). Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Steiermark sank auf 385 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Weniger als 6000 Personen gelten als aktiv infiziert.

Auch in den Spitälern beruhigt sich die Lage weiter. 169 Betten sind auf Normalstationen mit Covid-Infizierten belegt, auf den Intensivstationen sind es 16 belegte Betten. Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet.

Die Rückkehr zur Normalität macht sich heute auch in den Schulen bemerkbar. Es gilt nun keine Maskenpflicht mehr, auch nicht außerhalb der Klassenräume.