Mehrere Wochen lang war zuletzt der bange nächtliche Blick aufs Thermometer für heimische Obstbauern unerlässlich. Seit Beginn der Obstblüte gab es auch heuer mehrere April-Nächte, in denen die Temperaturen ins Minus fielen – was in den letzten Jahren teils zu großen Ernteausfällen geführt hat.