Abzocke mit dem Namen eines Ex-Politikers: Michael Schickhofer, bis zum Vorjahr Vizelandeshauptmann und SPÖ-Chef, hat derzeit auf Facebook mit einem gefälschten Profil zu kämpfen. Versprochen werden angebliche Geldgewinne von 250 Euro, wenn man sich registriert - also seine persönlichen Daten herausrückt.

Schickhofer selbst ging am Mittwochabend in die Offensive. Er warnt nun auf seiner richtigen Facebook-Seite, man möge keinesfalls teilnehmen und den Betrug sofort melden. "Dieses Gewinnspiel oder irgendwelche anderen Gewinnspiele, bei denen persönliche Daten der Benutzer abgefragt werden, stehen in absolut keiner Verbindung mit mir", so der frühere Politiker. "Ich würde euch bitten, zahlreich diese Profile jetzt und in Zukunft zu melden, wenn ihr solche Anfragen bekommt, damit keine Personen durch diese Betrüger zu Schaden kommen."