Ausseerland "Wir haben noch keinen Cent gesehen"

Lebzelter und Gastronom Hugo Rubenbauer mit zwei seiner Kellnerinnen im Cafe Strenberger © Christian Huemer

Enttäuschte Gesichter gestern im Ausseerland. „Wir hätten uns mehr erwartet“, meint etwa Hugo Rubenbauer, der den „Schneiderwirt“ in Altaussee, die „Ausseer Lebkuchen“ sowie das Café Strenberger in Bad Aussee betreibt. „Ich bin ein Kämpfer, geb nicht so schnell auf, aber die Situation ist schon schwierig. Bisher hab ich von der Regierung keinen Cent gesehen.“ Alleine rund um Ostern hätte man Ware im Verkaufswert von knapp 10.000 Euro quasi entsorgen müssen.