Am Freitag um 6 Uhr ist Aufsperrstunde: So denken die Wirte

Seit Mitte März sind Besuche in Wirtshäusern, Cafés und Restaurant strikt untersagt. Unter strengen Vorgaben wird jetzt wiedereröffnet. Wir fragten bei Wirten in der Steiermark, Kärnten und Wien nach.

© AFP

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Fabian Kainz (26) der Chef im elterlichen Betrieb, dem gleichnamigen Landhaus in St. Veit in der Südsteiermark. Dass mit Corona gleich eine so große Bewährungsprobe auf ihn zukommen würde, ahnte er freilich nicht. „Wir haben ausgebaut und in eine neue Weinbar investiert, hatten gerade ein Monat offen, als wir wegen der Pandemie wieder schließen mussten“, erzählt er.