Kurzarbeit und Jobverlust 200.000 Steirer am Arbeitsmarkt "direkt vom Coronavirus betroffen"

60 Fälle von Kurzarbeit kannte die Steiermark zur Zeit der Wirtschaftskrise 2008/09. Jetzt meldeten knapp 12.000 Betriebe die Form der Arbeitsreduktion beim AMS an. Wie das Coronavirus unser Arbeitsleben völlig umkrempelt.

Zahlreiche Steirerinnen und Steirer verloren im Zuge der Coronakrise ihre Jobs © Jürgen Fuchs

Die Kurzarbeit nimmt in Österreich weiter rasant Fahrt auf. Wobei: Eigentlich sind es die Anträge auf Kurzarbeit, die gerade jede je dagewesene Statistik sprengen. Wie viel schlussendlich wirklich „kurzgearbeitet“ wird, kann man erst rückblickend feststellen. In der Steiermark jedenfalls stellten bis dato knapp 12.000 Betriebe derlei Anträge, in Summe geht es dabei um 158.512 betroffene Jobs.