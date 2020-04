Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Jürgen Fuchs (Jürgen Fuchs)

Die Ära der Kohleverstromung in Österreich ist zu Ende gegangen. Mit Auslaufen des Wärmeliefervertrags nach Ende der Heizperiode wurde der Kohlebetrieb im Fernheizkraftwerk Mellach südlich von Graz dauerhaft eingestellt, wird in einer Aussendung mitgeteilt. Als letztes Kohlekraftwerk in Österreich hat das Fernheizkraftwerk Mellach mit dem Brennstoff Steinkohle Strom und Wärme erzeugt.