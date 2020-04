Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerhard Wohlmuth, Sprecher des Handels in der steirischen Wirtschaftskammer © WK/(c) Foto Fischer

Eine Regelung, die allen gleichberechtigt das Aufsperren der Geschäfte mit heutigem Tag ermöglicht, hätte sich auch Gerhard Wohlmuth, Sprecher des Handels in der steirischen Wirtschaftskammer, gewünscht: „Es versteht niemand, dass die Baumarktkette öffnen darf, aber die Möbelhausketten warten müssen, obwohl sie größer sind und die Frequenz jetzt nicht so hoch wäre“, stimmt er in die Kritik mit ein: Der nächste Konflikt nach dem Streit um den Verkauf von Non-Food-Waren ist damit sicher. „Ansonsten sind wir aber zufrieden mit den ersten Möglichkeiten“, fügt Wohlmuth hinzu.