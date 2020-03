AMS in Gleisdorf zugesperrt Steiermarkweit: 11.300 neue Arbeitslose in drei Tagen

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Großes Plus bei der Zahl steirischer Arbeitslosenmeldungen. In Gleisdorf muss außerdem die erste AMS-Geschäftstelle nach einem Coronavirus-Verdachtsfall vorübergehend zusperren.

AMS in Gleisdorf zugesperrt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Montag (Bild) und Dienstag war der Andrang beim AMS besonders groß © Jürgen Fuchs

Während das Land in diesen Tagen vielerorts stillsteht, herrscht beim heimischen Arbeitsmarktservice (AMS) Hochbetrieb.

Seit dem Start der weitgreifenden Ausgangsbeschränkungen am Montag gibt es – gerechnet bis Mittwoch – österreichweit um 74.000 mehr Arbeitslose als noch Sonntagabend, der neuen Stunde null. Das ließ AMS-Vorstand Johannes Kopf am Donnerstagnachmittag wissen. 29.000 Menschen würden laut Kopf aus dem Tourismus stammen, 8000 vom Bau und 6500 hauptsächlich aus der Leiharbeitsbranche.