Pleite in der Grazer Gastroszene: Der Betreiber von "Merano", "Merano City" und "Food Corner" muss Insolvenz anmelden.

Auch von der Insolvenz betroffen: Das Merano City in der Sporgasse © Merano

Wie die Kreditschützer vom KSV1870 heute, Donnerstag, melden, wurde über die Jamil Gastronomie GmbH am Landesgericht Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Das schuldnerische Unternehmen betreibt drei Lokale in Graz, darunter die Kult-Cocktailbar "Merano" im Univiertel. Betroffen von der Pleite sind auch der "Food Corner" (Elisabethstraße) und das "Merano City" in der Sporgasse.