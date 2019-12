Facebook

Gegen 17.10 Uhr fuhr die Pkw-Lenkerin auf der Kainacherstraße L341 aus Kainach kommend in Richtung Rosental an der Kainach. Am Hauptplatz in Bärnbach fuhr sie in den Kreisverkehr ein und verließ diesen in Richtung Rosental. Zur selben Zeit überquerte der 77-Jährige den im unmittelbaren Nahebereich zum Kreisverkehr gelegenen Schutzweg. Die Pkw-Lenkerin dürfte den Fußgänger übersehen haben und fuhr den Mann auf dem Schutzweg an.