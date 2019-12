Teile für die Head-up-Displays in der Windschutzscheibe: Die Murtaler HTP zieht einen Großauftrag aus Deutschland an Land.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die HTP in Fohnsdorf © HTP

Der Fohnsdorfer Auto- und Flugzeug-Zulieferer HTP High Tech Plastics GmbH hat in Deutschland einen Großauftrag an Land gezogen: Die Steirer fertigen um einen mittleren einstelligen Millionenbetrag hochwertige Kunststoffkomponenten für eine deutsche Premium-Marke. Die Teile werden bei Head-up-Displays in der Windschutzscheibe zum Einsatz kommen.