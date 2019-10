Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser war am Samstag auf Kurzbesuch in Graz. Auf dem Programm stand auch eine Fitness-Einheit mit dem steirischen SPÖ-Vizelandeshauptmann im Grazer Stadtpark.

Die SPÖ ist doch noch eine Bewegung: Michael Schickhofer, Peter Kaiser © KK

Politische Tipps aus Kärnten holte sich am Samstag LH-Stv. Michael Schickhofer: Er empfing den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser als Gast in seinen Amtsräumen in der Grazer Burg. Nach offizieller Darstellung wurde über den Koralmtunnel gesprochen. In Wahrheit darf man davon ausgehen, dass sich die beiden SPÖ-Landesparteichefs auch über den desaströsen Zustand der Bundespartei und über die Zukunft von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ausgetauscht haben. Alles andere wäre sehr merkwürdig.