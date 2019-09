Transparente, Fahnen und Plakate: Aufmarsch am Rottenmanner Hauptplatz gegen das geplante Leitspital in Stainach.

Aufmarsch am Hauptplatz © Christian Huemer

Die letzten Redner kamen erst ans Pult, als es schon dunkel (und auch ziemlich kalt) war. Aber dennoch: Den Menschen sind die Spitäler in der Region nicht egal. Rund 700 Personen schwenkten Freitag Abend in Rottenmann ihre Plakate gegen die Schließung der Krankenhäuser im Bezirk. Die Stoßrichtung war klar: Der von Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) vorgeschlagene Standort für ein neues Leitspital in Stainach sei „grob fahrlässig“, so Biss-Obmann Michael Fölsner wörtlich. „Man habe weder Grundstücksbeschaffenheit, Wasserproblematik, 90 Nebeltage noch die lange Anfahrt über die gefährliche Ennstalbundesstraße B 320 berücksichtigt.“