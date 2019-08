Spektakuläre Stunt-Einlage beim Terassenfest in Grundlsee. Highlinerin spazierte in 25 Metern Höhe über ein Seil - im Dirndl.

60 Meter lang balanciert Monika Preimesberger von Gebäude zu Gebäude © Dr. Monika Drechsler

Die Ferienanlage Mondi-Holiday hat kürzlich in Grundlsee zum Terassenfest geladen. Mit Zwei-Hauben-Koch Stefan Haas hatte man für die mehr als 1000 Besucher kulinarisch viel zu bieten. Street-Food und buntes Künstlerprogramm rundeten das Angebot ab. Das Außergewöhnliche war jedoch ein Hochseilakt, den es in Grundlsee so noch nie gegeben hat. Highlinerin Magdalena Preimesberger schwang sich im Dirndl auf ein Seil in 25 Metern Höhe und spazierte dort von einem Gebäude zum anderen.