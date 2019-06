Comet-Module Steirische Forscher ziehen Millionenförderungen an Land

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Forschungsschwerpunkte: künstliche Intelligenz, Großmotoren oder Polymerwissenschaften © fotomek - stock.adobe.com

Für Frohlocken sorgt in der Steiermark die jüngste Entscheidung der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).

Zum einen wurde entschieden, dass das Grazer Kompetenzzentrum „Austrian Centre of Industrial Biotechnology (ACIB)“ mit einer Laufzeit von bis zu acht Jahren (ab 1. Jänner 2020) verlängert wird. Das Projektvolumen für die neue Periode des an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft angesiedelten Zentrums beträgt 40 Millionen Euro, 19 Millionen werden von Bund und Land Steiermark (bis zu vier Millionen Euro) gefördert.