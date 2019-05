Die steirischen Spitzenkandidaten zur EU-Wahl steigen für die Kleine Zeitung in den Ring: Machen Sie sich ein Bild vor Ort oder Online - und bringen Sie sich via Smartphone selbst in die Debatte ein!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Noch nie hatten so viele Steirer die Chance auf ein Mandat im EU-Parlament, denn mehrere Parteien haben prominente Kandidatinnen und Kandidaten aus der Grünen Mark an wählbarer Stelle platziert:

Die derzeitige Landtagspräsidentin Bettina Vollath ist auf Platz 4 der Liste SPÖ und zieht ziemlich sicher ins EU-Parlament ein.

ist auf Platz 4 der Liste SPÖ und zieht ziemlich sicher ins EU-Parlament ein. Die bisherige Bürgermeisterin von Hitzendorf, Simone Schmiedtbauer , ist auf Platz 4 der Liste ÖVP, muss aber genügend Vorzugsstimmen ergattern. Nachdem der Bauernbund in ganz Österreich für sie mobilisiert, stehen ihre Chancen gut.

, ist auf Platz 4 der Liste ÖVP, muss aber genügend Vorzugsstimmen ergattern. Nachdem der Bauernbund in ganz Österreich für sie mobilisiert, stehen ihre Chancen gut. Georg Mayer von der FPÖ saß bisher schon im EU-Parlament, und er ist auch jetzt wieder an sicherer Stelle platziert, auf Platz 2 der Liste, gleich hinter Harald Vilimsky.

von der FPÖ saß bisher schon im EU-Parlament, und er ist auch jetzt wieder an sicherer Stelle platziert, auf Platz 2 der Liste, gleich hinter Harald Vilimsky. Auch die steirischen Grünen haben einen aktiven EU-Mandatar auf ihrer Liste, Thomas Waitz Er kandidiert auf Platz 4 - der Einzug ist möglich, wenn auch aus derzeitiger Sicht erst hart zu erkämpfen.

Er kandidiert auf Platz 4 - der Einzug ist möglich, wenn auch aus derzeitiger Sicht erst hart zu erkämpfen. Ebenso ergeht es Stefan Windberger von den Neos, der beim letzten Mal den Einzug ins EU-Parlament knapp verpasste und mit Platz 3 auf der Liste auch diesmal wieder Außenseiterchancen hat.

Alle fünf sind heute ab 19 Uhr bei uns zu Gast: Im Europahaus am Grazer Nikolaiplatz 4a, in den Räumen des Europäischen Fremdsprachenzentrums, diskutieren Claudia Gigler und Ernst Sittinger mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Mit dabei sind "junge Europäer", junge Menschen, die mit Europa aufgewachsen sind, für die Europa "Heimat" ist.

Die Gäste im Saal und die User im Netz werden via Smartphone fragen, mitreden und abstimmen.

Mitvoten via Smartphone Und so geht's: Nehmen Sie Ihr Smartphone zur Hand.

Gehen Sie auf www.menti.com

Geben Sie zu Beginn der Veranstaltung den Code ein, den wir Ihnen nennen.

Voten Sie mit, sobald wir die Fragen zur Abstimmung bringen!

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Europabteilung des Landes und "europe direct Steiermark" statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Schon die vergangene Woche stand im Zeichen der Europawoche, mit einem Europafest für 400 Schüler in Lannach.

Espressomobil

Heute von 10.30 - 15.30 Uhr geht es weiter mit der Café-Tour Europa, am Grazer Hauptplatz. Wenn es nicht zu sehr regnet, heißt Sie das Espressomobil ab 17 Uhr schon vor dem Europahaus am Nikolaiplatz willkommen.

Am Dienstag macht das Café Europa von 9 - 12 Uhr übrigens Station am Hauptplatz in Knittelfeld, am Nachmittag von 14 - 17 Uhr am Hauptplatz in Judenburg.