Der Büroleiter von ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Eibinger-Miedl wird neuer Chef der steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft SFG. Er ging am Montag als Erstgereihter aus einem Hearing hervor.

Christoph Ludwig © GEPA pictures

In der steirischen Landespolitik sind zuletzt mehrere politische Büroleiter in andere Aufgaben im landesnahen Bereich "abgetaucht". Dieser Trend setzt sich fort: Christoph Ludwig, Leiter des politischen Landesrats-Büros von Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, soll Chef der SFG werden. Deren langjähriger Chef Burghard Kaltenbeck geht mit 31. März in Pension.

