Ein 15-Jähriger, der an Masern erkrankt war - und nicht geimpft -, löste am 11. Jänner an der Ambulanz der Kinderklinik des LKH-Uniklinikums in Graz den Fall aus. Eines der dort angesteckten Kinder hatte in einer steirischen Kinderarztpraxis im Raum Hartberg bei zwei Arztbesuchen dann Kontakt mit 22 Babys.