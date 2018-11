Ab Montagmittag So trifft der Warnstreik die steirischen Bahnfahrer

Warnstreik der Eisenbahner am Montag von 12 bis 14 Uhr: ÖBB, GKB und auch die Steirischen Landesbahnen sind betroffen. Wo Bahnfahrer Infos erhalten.

++ ARCHIVBILD/THEMENBILD ++ ÖBB / BAHN / WARNSTREIK © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Die schlimmste Befürchtung, dass der Warnstreik den Frühverkehr am Montag lahmlegt, ist nicht eingetreten. Die Gewerkschaft Vida ruft in Österreich mehr als 40.000 Eisenbahner in über 60 Unternehmen auf, von 12 bis 14 Uhr die Arbeit niederzulegen. Die Kollektivvertragsverhandlungen sind festgefahren.

