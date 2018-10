Facebook

Schickhofer mit Vereinsfunktionären in Gröbming © SPÖ

Die FPÖ reibt sich weiter an SPÖ-Vizelandeshauptmann Michael Schickhofer: In einer Schriftlichen Anfrage will FPÖ-Klubobmann Stefan Hermann wissen, wieso Schickhofer "nach Gutsherrenart" in Gemeinden auftritt und dort hohe Fördersummen für die örtlichen Vereine in Aussicht stellt. Gefragt wird etwa nach den Rechtsgrundlagen und der Gesamtsumme solcher freihändiger Förderungen aus Steuergeld.