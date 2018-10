Berufs-EM Wie auch Budapest zur steirischen Maler-Hochburg wurde

Steirer holen bei Berufs-EM in Budapest sechs Medaillen, Maler Patrick Reitbauer ist Europameister. EuroSkills-Fahne an Graz übergeben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Europameister Patrick Reitbauer © (c) Jorj Konstantinov

Mehr als 800 Stunden wurde trainiert, trainiert und wieder trainiert. „Ich geb das ganz offen zu, wenn es um die Vorbereitung geht, bin ich ein harter Hund“, sagt Michael Tobisch. Der Pöllauer steht am Rand des Wettkampfareals der Malerwettbewerbe. Hinter ihm schwingt Patrick Reitbauer aus Birkfeld kunstvoll den Pinsel, verfeinert noch einmal die Stephanskrone, die er freihändig, mit höchster Präzision, gemalt hat. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Auch diesmal, bei den Berufseuropameisterschaften hier in Budapest, ziehen die Maler riesige Zuschauermassen in ihren Bann. Je näher das Ende des dreitägigen Bewerbs rückt, desto größer wird die Ansammlung an Schaulustigen vor Reitbauers Wettkampfkoje.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.