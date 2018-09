Facebook

Die steirische Medien- und Kommunikationslandschaft trauert um Markus Simmerstatter. Der gebürtige Klagenfurter ist im Alter von erst 51 Jahren seiner schweren Krankheit erlegen. Der zweifache Familienvater war nach Abschluss des Gymnasiums in Klagenfurt nach Graz übersiedelt und hat an der Karl-Franzens-Universität das Studium der Geschichte und Kunstgeschichte sowie den Medienlehrgang abgeschlossen. Er absolvierte zahlreiche Praktika und Trainee-Ausbildungen, u. a. in den ORF-Landesstudios Steiermark und Kärnten sowie bei der Kleinen Zeitung.

Im Jahr 2000 wurde der allseits geschätzte Kommunikationsprofi schließlich Pressesprecher der Raiffeisen-Landesbank Steiermark, für die er mehr als zehn Jahre lang tätig war. Bereits im Jahr 2006 wurde er zudem als Lehrbeauftragter an den Medienlehrgang der Uni Graz geholt. 2011 folgte der Weg in die Selbstständigkeit, er gründete in Graz die Kommunikations-Agentur „Markus Simmerstatter: let's talk“, mit der er sich später mit Christian Edelsbrunner (Die Verkaufsagentur) und Siegfried Windisch (Windstärke 7) zur "TRICOM PR-Design-Consulting" zusammenschloss. Simmerstatter war auch bekannt für seine meinungsstarken und hintergründigen Blog-Einträge, in denen er sich auch mit seiner Erkrankung und der Therapie auseinandersetzte.