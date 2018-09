Facebook

Einzug der österreichischen Jungfacharbeiter bei der Eröffnungsgala © Euroskills/(c) Photo: László Mudra (László Mudra)

Europas junge Facharbeiter-Elite macht heuer in Budapest Station. Bei den Berufs-Europameisterschaften „EuroSkills“ matchen sich mehr als 500 Teilnehmer (zwischen 18 und 25 Jahren) aus 28 Nationen in 39 Berufen um die begehrten EM-Titel und Medaillen. In den insgesamt gut 60.000 Quadratmeter großen Hallen der „HungExpo“ in der ungarischen Hauptstadt sind seit gestern auch 43 Teilnehmer aus dem „Team Austria“ im Einsatz, darunter elf junge Steirer. Hinter ihnen liegen monatelange Trainingseinheiten. Die drei Wettkampftage sorgen für Hochspannung. Rund 80.000 Besucher versprechen zudem eine atemberaubende Kulisse – einen Vorgeschmack gab bereits das Spektakel bei der großen Eröffnungszeremonie.

