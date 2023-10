In Futtermaschine gezogen: 43-jähriger Bauer bei Unfall getötet

In Oberösterreich

Ein 43-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Vöcklabruck ist am Samstagabend bei einem Arbeitsunfall auf seinem Bauernhof getötet worden. Der Mann hatte seine Tiere gefüttert und danach bei laufendem Betrieb die Futtermaschine ausgeputzt. Dabei geriet er mit dem Arm in die sich drehende Dosierwalze, wurde über das Förderband in die Maschine gezogen und auf der anderen Seite rausgeschleudert.

Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei am Sonntag mit.