Am Hauptplatz in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) hat am Donnerstagabend ein Mann zwei Personen mit einem Messer attackiert.

Bei einer Messerattacke auf offener Straße sind am Donnerstagabend in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) zwei Männer verletzt worden. Die Betroffenen im Alter von 29 und 39 Jahren wurden laut Polizeisprecherin Manuela Weinkirn in Krankenhäuser gebracht. Als tatverdächtig gilt ein 47-jähriger türkischer Staatsbürger. Er war zunächst per Pkw geflüchtet, wurde schließlich aber festgenommen. Die Hintergründe waren vorerst unklar.

Laut Exekutive war der Angriff kurz nach 18.00 Uhr verübt worden. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte machte sich der Verdächtige mit einem Auto aus dem Staub. In Rotheau in der Gemeinde Eschenau (Bezirk Lilienfeld) wurde der im Bezirk Lilienfeld wohnende Mann von einer zufahrenden Streife angehalten und schließlich von Beamten festgenommen.

Ein Schwerverletzter

Nach Angaben von Weinkirn wurde ein 29-jähriger österreichischer Staatsbürger bei der Attacke schwer verletzt. Ein Notarzthubschrauber flog ihn in das Landesklinikum Wiener Neustadt. Ein 39 Jahre alter Türke erlitt leichte Blessuren - er wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Beide Opfer wohnen im Bezirk St. Pölten.

Ergebnisse von Einvernahmen lagen am Donnerstagabend noch nicht vor. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", sagte Weinkirn.