Mit Filialen in Wien, Klagenfurt und Deutschland ist der Leberkas-Pepi mit Stammsitz in Linz längst weit über Oberösterreich hinaus bekannt. Der Imbiss bietet in seinen Niederlassungen meist mehr als zehn verschiedene Sorten Leberkäse an.

Nun lässt die Kette mit einem besonderen "Angebot" aufhorchen, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) berichten. Nach einem Einbruch in die Filiale in Passau (Bayern) bittet das Unternehmen per Facebook um Hinweise zur Ausforschung der Täter. Als Belohnung verspricht man 500 Leberkässemmeln.

Einen Tipp hat "der Pepi" für potenzielle Nachahmungs- oder Wiederholungstäter auch noch: "Gerne bedienen wir euch zu unseren Öffnungszeiten." Und: "Unsere Kassen werden täglich entleert – der Aufwand lohnt sich nicht!"