Viele Fortsetzungen, aber auch einige Neuheiten: Im Oktober wird es Gamingbegeisterten bestimmt nicht langweilig.

Ubisoft kehrt zurück zu den Wurzeln

Mit "Assassin's Creed Mirage" kommt am 5. Oktober der bereits 13. Teil der Spielereihe auf die Konsolen. Anders als die letzten Spiele der Reihe "Origins", "Odyssee" und "Valhalla" kehrt Ubisoft wieder zum Anfang der Reihe zurück. Statt einer riesigen offenen Welt liegt der Fokus wieder mehr auf Stealth, Parkour und einer Hauptstory. Dabei geht um Basim, den Fans der Reihe bereits aus "Valhalla" kennen, der sich im Bagdad des 9. Jahrhunderts erst seinen Platz als Assassine verdienen muss.

Ein neuer Fall für einen kaffeeliebhabenden Meisterdetektiv

Nach sieben Jahren und einem Kinofilm kommt dieses Jahr doch noch eine Fortsetzung von "Meisterdetektiv Pikachu". Ab 6. Oktober gehen Pikachu und Tim Goodman auf der Switch erneut einem Fall in Ryme City nach. Der Partner von Pikachu und Vater von Tim ist nämlich verschwunden. Auf der Spurensuche erhalten die Beiden auch Hilfe von dem einen oder anderen Pokemon.

Neues Soulslike-Spiel dient als Reboot

Am 13. Oktober gibt es etwas Neues für alle Fans, die gerne mal einen Boss öfter als einmal bekämpfen. "Lords of the Fallen" ist quasi ein Reboot des gleichnamigen Spiels aus 2014, in dem man den Dämonengott Ader vom Thron stoßen muss. Der Weg dahin wird einem aber in Soulslike-Manier nicht leicht gemacht.

Marvel bringt im Oktober eine lang ersehnte Fortsetzung

Am 20. Oktober ist es so weit: Mit "Marvel's Spider-Man 2" kommt die Fortsetzung des beliebten Spiels von Insomniac Games. Während man im ersten Teil Peter Parker und im Spin-Off den namensgebenden Miles Morales spielen konnte, kann man im zweiten Teil mit beiden Helden in New York das Verbrechen bekämpfen. Zusätzlich ist mit "Marvel's Wolverine" ein weiteres Spiel von Insomiac in Planung, welches in der gleichen Welt spielen soll.

Städtebau Simulator Cities: Skylines 2 erstmal nur für PC

Die Fortsetzung von "Cities: Skylines" erscheint am 24. Oktober. Jedoch anders als geplant vorerst nur für den PC. Die Konsolenversionen sind nämlich auf nächstes Jahr verschoben worden.