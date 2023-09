Auf den ersten Blick schaut es fast nach Werbestrategie eines Streaminggiganten aus: rund 50 Cent pro Tag und Haushalt für vier TV-Sender, zwölf Radiosender und digitale Angebote und das für ein ganzes Jahr. Das Motto: "Programm für dich und mich und alle". Der größte Haken daran, man kann sich weder dafür noch dagegen entscheiden, denn mit Anfang 2024 wird in Österreich die Haushaltsabgabe 15,30 Euro plus Länderabgabe (statt 18,59 Euro) eingeführt. Dem ORF fällt also mit dem neuen Programmjahr noch mehr als bisher zu, eine Rolle zu erfüllen, die naturgemäß eigentlich unmöglich ist: die eierlegende Wollmilchsau. Die Haushaltsabgabe sei kein "Ruhekissen", sagte ORF-General Roland Weißmann am Dienstag bei der Programmpräsentation, sondern vielmehr "Ansporn und Verpflichtung". Der Anspruch: Programmangebote, die möglichst vielen Menschen in Österreich Identifikation und Anknüpfung bieten".

Um es also mit einem ORF-Klassiker zu fragen: "Was gibt es Neues?" Mehrere neue Sendungen im Bereich der Diskussionsformate zeigen, dass der ORF hier Aufholbedarf hat. Auf ORF 1 will man im Bereich Publikumsteilhabe hier künftig Schwerpunkte setzen: In "Fightclub" sollen künftig Bürgerinnen und Bürger persönlich zu Wort kommen. Beim interaktiven Diskussionsformat "Brennpunkt live" rücken gesellschaftspolitische Themen in den Fokus und einen TV-Ableger gibt es für die Ö-3-Call-in-Sendung "Frag das ganze Land".

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz © (c) ORF (Thomas Ramstorfer)

Vor allem Älteren dürfte die neue Sendung "ZiB Magazin XLarge" einen Schmunzler entlocken. Künftig will man im Hauptabendprogramm auf ORF 1 "Themen, die das Land bewegen", behandeln und "so manchem Trend auf den Grund gehen". Angesprochen werden soll hier eine jüngere Zielgruppe, aber wer sich jetzt aber eine Musik- und Popkulturmagazin wie anno dazumal erwartet, der wird wohl enttäuscht werden. Jüngere will man künftig mit der "ZiB" auf YouTube erreichen. Neuerungen beim Nachrichtenflaggschiff "Zeit im Bild" halten sich in Grenzen, nur am Wochenende werden die Sendungen zu Mittag verlängert. Eine breite Plattform mit einem eigenen Magazin bekommen künftig die ORF-Korrespondenten. Große Infoschwerpunkte wird es auch zum nächstjährigen Superwahljahr (US-Wahl, Nationalratswahl, mehrere Landtagswahlen) geben.

Der Großteil der Magazine – von "Im Zentrum" über die "Pressestunde", "Thema", "Report", "WELTjournal", "Kulturmontag" oder auch "Eco" – bleibt gleich und erhalten. Als "beliebte Programmsäulen" bezeichnet das ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. Vieles bleibt also, wie es ist.

Die größte Innovation, die ohnehin überfällig war, wurde durch das ORF-Gesetz nun möglich: Die TV-Thek wird zur Streamingplattform "ORF On", auf der die Inhalte künftig länger als nur sieben Tage abrufbar sind – von einem halben Jahr bis unbegrenzt. Wie bei anderen Sendern längst üblich, sollen künftig ausgewählte Sendungen dort bereits einen Tag vor Ausstrahlung abrufbar sein. Für Kinder wird es auf der Plattform ein eigenes, durchgehendes Streamingangebot geben. Mit Jahresbeginn wird allerdings erst eine Betaversion online gehen, von der man sich Feedback von den Nutzerinnen und Nutzern erhofft. Das neue Flaggschiff segelt als zu Jahresbeginn auf halbmast ins neue digitale Zeitalter. Apropos Digitales, bezüglich eigener digitaler Online-only-Formate hielt sich der ORF-Chef noch bedeckt.

Im Entertainmentsektor selbst setzt man im Frühjahr mit "Die große Chance" auf Altbewährtes, "Dancing Stars – das Casting" soll 2024 im Herbst einläuten, was erst 2025 auf den Schirm kommt. Neu ist "Clever – die Wissensshow", in der zwei Teams gegeneinander antreten. Im Sommer will man mit "Es wird heiß – die großen Grillmeisterschaften" den heimischen Grillmeister ermitteln. "Hossa! Die güldene Schlagernacht" ist eine Art Schlagerquiz. Fans von Maschek dürfen sich freuen: In "Die Welt von der Maschekseite" wird das Duo künftig einmal monatlich einen kommentierenden Blick auf das Weltgeschehen werfen. Im Serienbereich setzt man mit "Schnee" auf prominent besetzten Mysterystoff unter anderem mit Brigitte Hobmeier. "School of Champions" handelt von einem Elite-Skiinternat, und in "Biester" wird die Welt zwischen Arm und Reich ausgeleuchtet.

Auch die kommende Fußballeuropameisterschaft war bei der Programmpräsentation ein Thema. Nachdem ServusTV hier Hauptlizenznehmer ist, werden nur 20 Spiele im ORF zu sehen sein.