Dass der ORF im Herbst 2024 einen Profitänzer für die 16. Staffel von "Dancing Stars" casten wird, haben wir schon exklusiv berichtet. Auf die Idee kam man durch den französischen Sender TF 1, der unter dem Titel "Qui dansera avec les stars?" schon vorgemacht hat, wie einer der Profis über unterhaltsame Castingsendungen gesucht und gewählt werden kann. Der ORF geht aber gleichzeitig einen Schritt weiter: Er sucht für die nächste Ballroom-Saison (sie geht im Frühjahr 2025 los) in den vier Sendungen "Dancing Stars – das Casting" parallel auch einen tanzbegeisterten Zuschauer oder eine Zuschauerin der Erfolgsshow, der oder die unter den zehn Promis auf dem Parkett antreten will.



Gefragt sind u. a. Persönlichkeit, Schlagfertigkeit und tänzerisches Gespür, um das Fernsehpublikum zu unterhalten und für sich begeistern zu können. In den vier Sendungen wird eine Jury die Aufgaben und diverse Challenges der Bewerber (das kann zum Beispiel ein romantischer Tanz an einer Waldlichtung sein) beurteilen.

Ab wann man sich bewerben kann und welche Kriterien genau zu erfüllen sind, will der ORF demnächst bekannt geben. Noch ist auch nicht entschieden, wie viele Kandidaten in diesen vier aufgezeichneten Hauptabendsendungen zu sehen sein werden. Das Casting für den Profitänzer und das Casting für den neuen Promi, der bisher ein "normaler" Bürger war, sollen jedenfalls in diesem Format verschränkt erzählt auf den Bildschirm kommen. Wer die Wildcard für die 16. Staffel erhält, wird dann bis zum Start von "Dancing Stars" im Frühjahr 2024 über andere Sendungen weiter begleitet, um eine Art Promistatus für den Ballroom zu bekommen.