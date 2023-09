Der Schock sitzt tief, das hört man Zoo-Direktorin Sabine Grebner an. "Wir sind wie eine Familie hier", sagt sie am Tag nach der Tragödie in Salzburg. Im Zoo Hellbrunn hat das 1,8 Tonnen schwere Nashornweibchen "Jeti" eine 33-jährige Tierpflegerin aus Bayern getötet. Ein 34-jähriger Pfleger – der Ehemann der Pflegerin – eilte noch zur Hilfe, verletzte sich dabei schwer. "Er hat alles dafür getan, seine Frau zu retten", sagt Grebner.