Die SPÖ will heute unter ihrem neuen Parteichef Andreas Babler in einer Präsidiums- wie auch Vorstandssitzung die Eckpunkte einer Vermögens- und Erbschaftssteuer fixieren. Dem Vernehmen nach soll das bisherige Konzept der Vermögenssteuer stark überarbeitet werden, bei der Erbschaftssteuer soll sichergestellt werden, dass Häuslbauer nicht um ihr Eigentum fürchten müssen, wenn es vererbt wird. Auch bei Betriebsübergaben sollen Ausnahmen gelten. Im Interview in der Kleinen Zeitung hatte Babler bereits angekündigt, dass die Erbschaftssteuer nur auf ein Teilsegment in Höhe von 700 Millionen umfasst. "Der große Bereich ist die Vermögensbesteuerung mit einem Volumen zwischen fünf und acht Milliarden."

Fixiert werden sollen auch Ort und Termin des Parteitags, bei dem sich Babler und alle Präsidiums- wie auch Vorstandsmitglieder der Wiederwahl stellen. Wie die Kleinen Zeitung bereits zu berichten wusste, findet der Parteitag in Graz statt. Datum ist der 11/12. November.