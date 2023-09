Norwegen, Griechenland, Türkei – die "USS Gerald R. Ford" nahm zuletzt an Nato-Übungen in Europa teil. Als sich der schwimmende Koloss vor Monaten auf den Weg in europäische Gewässer machte, meinte Greg Huffman von der US Navy: "Unsere Präsenz auf See während des Einsatzes wird unseren Verbündeten und Partnern die Gewissheit geben, dass die Seewege offen bleiben, und unsere gemeinsamen Operationen werden unser Engagement für maritime Stabilität demonstrieren."

Im September nimmt das größte Kriegsschiff der Welt nun Kurs auf Italien. Wie der Präsident der Region Friaul-Julisch Venetien, Massimiliano Fedriga, jüngst auf Facebook mitteilte, wird der atombetriebene Flugzeugträger am 17. September im Hafen von Triest einlaufen. Erst im Vorjahr ankerte dort ein amerikanischer Flugzeugträger. Die "USS Harry S. Truman" musste damals wegen des Ukraine-Krieges länger in europäischen Gewässern bleiben als geplant.

Die "USS Gerald R. Ford" gilt als modernster Flugzeugträger der Welt. Das 337 Meter lange Schiff ist nach dem 38. Präsidenten der USA benannt und bietet Platz für 75 Kampfjets und 4500 Personen. Es wurde 2017 in Dienst gestellt. Der 13 Milliarden US-Dollar teure Flugzeugträger hatte immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen.

Laut Fedriga werde das riesige Kriegsschiff voraussichtlich bis 21. September im Golf von Triest bleiben.