Nicht nur in Kärnten und der Steiermark kämpft man wegen der starken Regenschauer seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen die Wassermassen, auch in Slowenien sind zahlreiche Flüsse über die Ufer getreten, Brücken wurden mitgerissen und ganze Orte wurden geflutet. Für den gesamten nördlichen Teil des Landes wurde die höchste Wetteralarmstufe ausgerufen, die Hochwasser reichen bis in die Vororte Laibachs.

Auch am Samstag kann keine Entwarnung gegeben werden. In einigen Krankenhäusern herrschen Notsituationen. Die Lage sei ernst, warnte Verteidigungsminister Marjan Šarec. Besonders kritisch ist die Lage in der Region Koroška in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Überschwemmungsgebieten Kärntens und der Steiermark. In der gebirgigen Gegend waren einige Orte von der Außenwelt abgeschnitten oder nur über Kärnten erreichbar. Wie die Kärntner Landesregierung mitteilte, wurde die Versorgung der Orte Solcava, Luce und Ljubno vom Roten Kreuz und dem Landeskrisenstab Kärnten organisiert. Für Samstagvormittag eine Sondersitzung der Regierung geplant.

Stundenlange Staus

Eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen, die Autobahn a1, ist zwischen Ljubljana und Celje gesperrt. Umleitungen sind nur großräumig möglich. Kilometerlange Staus waren die Folge, heute dürfte sich die Lage durch die Urlauberreisewelle weiter verschärfen. Zudem sind zahlreiche Grenzübergänge nach Österreich, wie der Loiblpass, der Seebergsattel, der Grenzübergang Raunjak wegen Überflutungen oder Murenabgängen gesperrt.

Tote und Überschwemmungen am Freitag

In der überschwemmten Kleinstadt Kamnik ist am Freitag eine Slowenin ums Leben gekommen, in den Bergen in den Gegend von Kranj starben zwei Niederländer, berichtete die Nachrichtenagentur STA. Die genauen Umstände der Todesfälle würden noch ermittelt, hieß es vonseiten der Polizei. Die Frau in Kamnik dürfte in den Flutmassen gestorben sein, bei den beiden niederländischen Touristen, die seit Donnerstagabend vermisst wurden, geht man von einem Blitzschlag als Todesursache aus.

Im Grenzgebiet zu Kärnten ist die Lage extrem kritisch. In Ljubno wurden vier Häuser zerstört, mehrere tausend Menschen mussten evakuiert werden. Die Kleinstadt Škofja Loka steht praktisch komplett unter Wasser. Murenabgänge erschweren die Einsätze. In einigen Orten ist das Trinkwasser verschmutzt, auch Stromausfälle machen Anwohnern und Einsatzkräften das Leben zusätzlich schwer.

Aus einem Kindergarten in Menges eine knappe halbe Fahrstunde nördlich von der slowenischen Hauptstadt Laibach rettete die Feuerwehr am Freitag 22 Kinder.

Glück im Unglück hatte eine Frau, die mit ihrem Auto in den Fluten auf Straße Holmec-Poljana gefangen war. Mehrere Menschen eilten mit der Ausrüstung zufällig anwesender Bergsteiger zu Hilfe.

In der Gemeinde Komenda wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen und auf Hilfe zu warten. Auch der historische Ort Šoštanj steht unter Wasser.

Besonders schlimm war die Lage auch im Nordosten: Die Ortschaften Solcava und Luce im Oberen Savinja-Tal waren komplett abgeschnitten. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, sich in obere Stockwerke zurückzuziehen, auch dort wurde Hilfe mit Militärhubschraubern angefordert. Auch Medvode nördlich von Laibach ist überflutet.

Kärntner Hilfe

Slowenien ersuchte das Land Kärnten, seine medizinischen Einrichtungen für die etwaige Versorgung von Bewohnern aus der betroffenen slowenischen Nachbarregion zur Verfügung zu stellen.

Die Drau stieg auch flussabwärts rund um die Stadt Maribor über die Ufer. Eine weitere Flutwelle bedrohte die Stadt Celje.

Entspannung war vorerst keine in Sicht, laut dem slowenischen

Wetterdienst werden starke Regenfälle in den nächsten 24 Stunden

erwartet. Der Regen weitete sich mittlerweile auch im Süden und

Südosten des Landes aus, womit die höchste Alarmstufe nunmehr für

fast das gesamte Nachbarland gilt.

Die Unwetterfront hat sich zudem mittlerweile auf Kroatien ausgebreitet. Aufgrund des Anstiegs des Wasserspiegels der Flüsse Save und Kupa wurde die Wasserscheide Prevlaka geöffnet, mehrere Rückhalte- und Überlaufbecken sind nahe ihrer Kapazitätsgrenzen.