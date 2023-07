Tem­pe­ra­tu­ren über 40 Grad Cel­si­us tags­über und 30 nachts ma­chen den Men­schen in Süd­eu­ro­pa zu schaf­fen. In Ita­li­en könn­ten in den kom­men­den Tagen Hit­ze­re­kor­de fal­len. In Rom wer­den Tem­pe­ra­tu­ren von bis zu 43 Grad Cel­si­us er­war­tet, was den bis­he­ri­gen Hit­ze­re­kord von 2007 mit 40,5 Grad über­tref­fen würde.