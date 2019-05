Facebook

30 Jahre Regionalisierung - hier das Büro Judenburg © Michaela Egger

Es war ein beherzter Schritt, der das Feld für Journalismus 1989 neu umriss und aufspannte. Mit der Eröffnung der ersten Regionalredaktion in Hartberg sind wir als Zeitung endgültig in die Wohnzimmer unserer Leser eingezogen.



Die Formel war einfach: Nähe schafft Betroffenheit. Als 1998 in Lassing die Grube einstürzte, waren wir vor anderen am Unglücksort, 2002 bekamen wir als Erste vom geplanten Einstieg Red Bulls in Spielberg Wind, 2003 vom „Spargeltreffen“ Gusenbauer-Haider in Ludersdorf. Unsere 43 Regionalredakteure wissen, was sich Außenstehenden nur spärlich offenbart – und machen daraus Texte, Bilder, Videos.



Anspruch ist die gekonnte Balance zwischen Dabeisein und Beobachten, denn regional darf nie provinziell sein. Wir richten das Licht auch ins Halbdunkel, zeigen Fehlstellungen auf. Ebenso fördern wir Brauchtum und feiern das Miteinander.



Die Nähe zu den Steirerinnen und Steirern hat die Auflage der Kleinen Zeitung beflügelt. Das setzt sich im Digitalen fort.



Die Zukunft des Journalismus ist regional. Wir werden dort bleiben, wo unsere Leser daheim sind.

