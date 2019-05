Kleine Zeitung +

Erinnerungen im Video Als der Regionalredakteur erst zum Feuerlöscher griff statt zum Stift

Die Hartberger Redakteure Harald Hofer und Daniela Buchegger berichten im Kleine-Video von Erlebnissen in ihrer Region, die sie bis heute nicht vergessen haben. Und sie führen uns an jene Stelle, wo 1989 in Hartberg die erste Regionalredaktion eröffnete.