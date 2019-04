Platzwahl Welche Feuerwehr holt sich den Titel?

Facebook

Die Kleine Zeitung sucht die beliebteste Feuerwehr der Steiermark © LFV-ÖA-TEAM/FINK

Nicht nur, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes brennt, sind sie für die Bevölkerung da: die 45.817 Männer und 4251 Frauen der steirischen Feuerwehren. In Summe dienen in unserem Bundesland 773 Feuerwehren in 17 Bereichsfeuerwehrverbänden der Bevölkerung. Ob Feuer, Unfall, Unwetter oder Menschenrettung – auf die Feuerwehrler ist tagein, tagaus Verlass.



Um diesen unermüdlichen Einsatz entsprechend zu würdigen und die stillen Helden vor den Vorhang zu holen, kürt die Kleine Zeitung in Kooperation mit dem Landesfeuerwehrverband die beliebteste Feuerwehr des Landes. „Im Rahmen dieser Wahl können die Steirer ihren Feuerwehrleuten Danke für deren unermüdlichen Einsatz sagen“, meint Reinhard Leichtfried, Landesfeuerwehrkommandant.

Egal ob Feuer, Eis oder Hochwasser - auf die 773 steirischen Feuerwehren ist Verlass Foto © Fink/Feuerwehrverband Steiermark

So funktioniert die Wahl

Wie läuft die Wahl ab? Erstens: Um als Feuerwehr überhaupt an der Wahl teilnehmen zu können, ist eine Registrierung unbedingt erforderlich. Diese sollte am besten durch das Kommando erfolgen und ist ganz unkompliziert hier durchführbar. Einfach online auf kleinezeitung.at/platzwahl gehen. Dann den politischen Bezirk anklicken, in dem die Feuerwehr tätig ist, das Formular ausfüllen und ein Mannschaftsfoto hochladen. Zweitens: Nach einer redaktionellen Kontrolle wird die Feuerwehr zur Wahl freigeschaltet und erscheint online. Drittens: Bitte gleich hier den Stimmzettel herunterladen, ausdrucken und Unterschriften sammeln, was das Zeug hält.

>>Hier geht es zur Anmeldung und zum Voting

Wie und wo gesammelt wird, bleibt den Feuerwehren überlassen. Wichtig ist, dass man als Feuerwehr von Beginn an Heimische und Auswärtige motiviert, für einen zu unterschreiben. Dass man bei Veranstaltungen und Festen viele Unterschriften ergattern kann, ist kein Geheimnis.

Diese Wahl ist für alle Steirer eine gute Gelegenheit, ihren Feuerwehrleuten für die Einsatzbereitschaft Danke zu sagen. Reinhard Leichtfried, Landesfeuerwehrkommandant

Natürlich können die Stimmzettel aber auch nach Rücksprache auf der Gemeinde, in Schulen oder in Wirtshäusern aufgelegt werden. Übrigens: Wer glaubt, dass nur die „Großen“ eine Chance haben, der irrt gewaltig: Bei einer ähnlichen Wahl, als die beliebteste Blasmusikkapelle des Landes gesucht wurde, ging der Sieg nicht etwa an eine Bezirkshauptstadt, sondern dank des Engagements der ganzen Einheit ins kleine Tieschen.

Stimmzettel per Post einschicken

Wichtig: Mit der Einsendung der Stimmpakete bitte nicht bis zum Einsendeschluss (1. Juli) warten. Wir berichten nämlich laufend über jene Feuerwehren, die sich durch ihren Einsatz bei der Platzwahl und mit kreativen Ideen beim Stimmenfang hervortun. Die ausgefüllten Stimmzettel schicken Sie bitte an die Kleine Zeitung, Kennwort „Platzwahl“, Gadollaplatz 1, 8010 Graz.

Die Preise

Siegerfest und Trophäen Die Feuerwehren können sich und ihre Leistungen während der Platzwahl nicht nur einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Auf die eifrigsten Stimmenjäger warten zudem auch tolle Preise: Die stimmenstärkste Feuerwehr kann sich mit dem prestigeträchtigen Titel „beliebteste Feuerwehr der Steiermark“ schmücken und bekommt auch ein großes Siegerfest in ihrem Ort gesponsert. Die Top 5 unter den Freiwilligen Feuerwehren erhalten je eine Platzwahl-Trophäe, die exklusiv gekennzeichnete Steiermark-Herzbank von Almholz und Steiermark Tourismus. Der Stimmenstärkste in der Kategorie „Betriebs- und Berufsfeuerwehr“ bekommt ebenfalls eine solche exklusive Platzwahl-Trophäe.

Ihre Stimmenjagd in der Zeitung

Die Wahl zur beliebtesten Feuerwehr der Steiermark wird von Berichten in der Kleinen Zeitung begleitet. Auch auf Facebook („Kleine Zeitung Platzwahl“) gibt es laufend Aktuelles – dort können die Feuerwehrler ab sofort Fotos von ihrer Unterschriftenjagd posten. Ihre Schnappschüsse können Sie auch an platzwahl@kleinezeitung.at mailen.

Nun aber: Wasser marsch, pardon, auf zur Stimmenjagd!

Platzwahl-Ehrentafel: Die bisherigen Platzwahl-Sieger