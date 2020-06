In Rohrbach an der Lafnitz stehen erstmals auch die Grünen zur Wahl. Für SPÖ-Bürgermeister Günter Putz sind sie eine "unbekannte Größe".

In den Rohrbacher Gemeinderat könnten erstmals Grüne einziehen © Daniela Buchegger

Rohrbach an der Lafnitz ist eine von lediglich vier Gemeinden im Bezirk, in denen Sozialdemokraten an der Spitze stehen. Bürgermeister Günter Putz von der SPÖ ist seit 20 Jahren im Amt und möchte bei der Gemeinderatswahl am Wochenende die absolute Mehrheit halten.