Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Kaindorf stehen zahlreiche Themen auf der Agenda © Thomas Pilch

Über vier Jahre hinweg konnte sich Thomas Teubl (ÖVP) als Bürgermeister von Kaindorf beweisen – nun stellt er sich erstmals einer Gemeinderatswahl. 2016 als Nachfolger von Fritz Loidl an die Spitze der Gemeinde gelangt, möchte Teubl mit diversen Projekten punkten. Noch heuer soll es im Kindergarten und in der Krippe neue Gruppen geben. Ein Ärztezentrum sei in Planung, ebenso wie 20 Speicherteiche, die zur Wasserversorgung, als Naherholungsgebiet und zum Hochwasserschutz dienen sollen. Ein zentrales Thema sei zudem die Verkehrssicherheit, so Teubl. Punkte, an denen sich Unfälle häufen, müssten entschärft werden. Der Bürgermeister hofft, bei seiner ersten Wahl das Ergebnis von 2015 wiederholen zu können.