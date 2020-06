Facebook

Als Tourismusgemeinde sei ein zentrales Ziel für die kommende Periode, wieder dorthin zurückzukehren, wo man vor der Coronakrise gestanden sei, so Josef Hauptmann, Bürgermeister von Bad Waltersdorf (ÖVP). Gemeinsam mit den Tourismusbetrieben wolle man deshalb Marketingprojekte und Veranstaltungen forcieren. Mit einer Liste aus großteils bekannten Gesichtern wolle die ÖVP den derzeitigen Mandatsstand „zumindest halten“, so Hauptmann. Neben der Krisenbewältigung sei dabei auch das geplante Pflegeheim ein Thema. In diesem Zusammenhang sei man bereits sehr weit gekommen, so habe man bereits das Grundstück gekauft.