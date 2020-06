In Lafnitz treten bei der kommenden Gemeinderatswahl zum ersten Mal auch die Grünen an und hoffen auf den Einzug in den Gemeinderat.

In Lafnitz stehen bei der kommenden Gemeinderatswahl auch die Grünen zur Wahl © Fotolia

Seit zehn Jahren hat Rudolf Schuch (ÖVP) in Lafnitz das Amt des Bürgermeisters inne. In den kommenden fünf Jahren möchte er ein letztes Mal an der Spitze der Gemeinde stehen und hofft auf ein achtes Mandat. Thematisch setzt die ÖVP auf Betriebsansiedelungen sowie auf den Hochwasserschutz in Wagendorf und Oberlungitz. Dieser bleibe trotz Sparmaßnahmen aufgrund der Corona-Krise ein zentrales Vorhaben, so Schuch – das Projekt brauche ohnehin eine Vorbereitungszeit von drei bis vier Jahren.