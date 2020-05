Kleine Zeitung +

200.000 Euro Hartberger Corona-Hilfspaket stößt auf Kritik

In einem über­par­tei­li­chen Schul­ter­schluss wer­den in Hartberg 200.000 Euro für Be­trie­be und die In­nen­stadt lo­cker ge­macht. Das Hilfspaket stößt auf Kritik der neuen Bürgerliste: "Wurde in dieser Form nicht vereinbart."