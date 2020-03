Um den Bürgern die Beantragung von Wahlkarten leichter zu ermöglichen, weitet die Stadt Fürstenfeld die Servicecenter-Zeiten aus. Bürgermeister wendet sich in Video an Bevölkerung. St. Johanner Bürgermeister fordert, telefonischen Antrag wieder zu ermöglichen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fürstenfeld weitet die Zeiten aus, um Wahlkarten für die Gemeinderatswahl zu beantragen © APA/ROLAND SCHLAGER

Ein "Höchstmaß an Sicherheit" will der Fürstenfelder Bürgermeister Franz Jost bei der Gemeinderatswahl in der Stadtgemeinde gewährleisten. Um allen Bürgerinnen und Bürgern das Beantragen einer Wahlkarte zu ermöglichen, wurden die Zeiten der Bürgerservice-Büros in Fürstenfeld, Altenmarkt und Übersbach angepasst.