Kleine Zeitung +

Hartberg-Fürstenfeld Wer hat’s gesagt? Das bunte Zitate-Quiz zur Gemeinderatswahl

In den vergangenen fünf Jahren ist in den Gemeindestuben so mancher markante Spruch gefallen. Wir stellen Sie auf die Probe und fragen im Quiz, ob Sie sich noch erinnern können, welcher Politiker hinter welcher Aussage steckt.