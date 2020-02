Kleine Zeitung +

Ottendorf an der Rittschein Sozialdemokraten fanden Spitzenkandidaten per Annonce im Internet

Umbruch in Ottendorf an der Rittschein: Neue Kandidaten für ÖVP und SPÖ, die FPÖ tritt nicht mehr an. Die Grünen setzen auf Altbewährte.